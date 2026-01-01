Сборная Прикамья взяла золото Первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина
На соревнованиях выступили спортсменки из Перми и Чайковского
В конце января сборная команда Пермского края по прыжкам на лыжах с трамплина выступила на Первенстве России, проходившем в Нижнем Тагиле. Спортсменки из нашего региона стали лучшими, завоевав золотые награды соревнований. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минспорта.
В составе пермской команды были четыре спортсменки:
— Эмилия Скоробогатых (Чайковский);
— Карина Журкова (Пермь);
— София Ахматнурова (Чайковский);
— София Рогалёва (Чайковский).
София Рогалёва заняла первое место не только в командном турнире, но и в личном первенстве, показав выдающийся результат в индивидуальных состязаниях.
Победа спортсменок из Прикамья подчеркнула высокий уровень подготовки и успехи спортивной школы «СШОР «Старт».
Первенство России представляет собой значимое спортивное мероприятие. Оно позволяет выявить перспективных спортсменов и определить сильнейших представителей регионов.
