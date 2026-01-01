Сборная Прикамья взяла золото Первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина На соревнованиях выступили спортсменки из Перми и Чайковского Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пермского края

В конце января сборная команда Пермского края по прыжкам на лыжах с трамплина выступила на Первенстве России, проходившем в Нижнем Тагиле. Спортсменки из нашего региона стали лучшими, завоевав золотые награды соревнований. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минспорта.

В составе пермской команды были четыре спортсменки:

— Эмилия Скоробогатых (Чайковский);

— Карина Журкова (Пермь);

— София Ахматнурова (Чайковский);

— София Рогалёва (Чайковский).

София Рогалёва заняла первое место не только в командном турнире, но и в личном первенстве, показав выдающийся результат в индивидуальных состязаниях.

Победа спортсменок из Прикамья подчеркнула высокий уровень подготовки и успехи спортивной школы «СШОР «Старт».

Первенство России представляет собой значимое спортивное мероприятие. Оно позволяет выявить перспективных спортсменов и определить сильнейших представителей регионов.

