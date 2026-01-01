Ввоз огурцов из Казахстана в Пермский край увеличился в четыре раза Карантинные объекты в продукции не обнаружены Поделиться Твитнуть

Импорт свежих огурцов из Республики Казахстан в Прикамье увеличился почти в четыре раза. Об этом по итогам января 2026 года сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С 1 по 29 января 2026 года в Пермский край ввезено 126 т свежих огурцов из Республики Казахстан, что в 3,8 раза выше аналогичного периода 2025 года (33 т)», — сообщили в ведомстве.

Часть ввозимой продукции объёмом 18 т была досмотрена в регионе 26 января. Сотрудники управления совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» взяли образцы для лабораторной экспертизы на установление фитосанитарного состояния. Исследования показали, что в партии карантинные объекты не обнаружены. На основании заключений был выдан акт карантинного фитосанитарного контроля, дающий право на её использование по назначению.

