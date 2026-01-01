Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Добрянкой 5 января Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

Одна из пострадавших в жёсткой аварии на трассе в Прикамье рассказала о состоянии семьи после аварии. ДТП случилось 5 января на 72 км федеральной трассы Пермь—Березники, недалеко от Добрянки. Столкновение автомобилей привело к гибели сразу трёх человек, включая пятилетнюю девочку.

По предварительным данным, причиной трагедии стал занос автомобиля Renault, после которого машина выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной Mitsubishi. После удара оба транспортных средства оказались сильно повреждены, погибли пассажиры обеих машин.

По словам участницы аварии, в автомобиле с ней ехали муж и две дочери. Травмы получили все члены семьи, а больше всех пострадала 12-летняя девочка. В больнице Добрянки ей экстренно сделали операцию, после чего перевезли в Пермь, сообщила женщина изданию perm.aif.ru.

Её старшая дочь до сих пор находится в больнице, по словам врача, травма оказалась серьёзной, и на восстановление потребуется 3-4 месяца.

Всей семье также потребуется поддержка психологов для восстановления эмоционального состояния после пережитой трагедии.

После трагедии в следкоме по региону возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее гибель двух и более лиц»).

