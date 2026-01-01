Рядом с «Пермскими термами» продаётся административное здание Стоимость объекта составляет почти 15 млн рублей Поделиться Твитнуть

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже трёхэтажного административного здания, расположенного рядом с «Пермскими термами». Автором публикации является агентство недвижимости «Этажи».

Объект расположен на территории ТЭЦ-6, по ул. Героев Хасана, 38. Его предлагают приобрести за 14,9 млн руб.

«Пpодаётcя офиcнo-производствeнноe зданиe. Втоpaя линия oт ул. Геpoeв Xacана. Рядом aвтоcaлоны, oфиcы торговых компаний и «Пepмcкие термы». Oбъeкт стоит в цeнтральнoм paйонe гopoдa (на терpитории ТЭЦ)», — сообщается в объявлении.

Кирпичное здание было построено в 2000 году, сейчас ему требуется ремонт, в помещениях отсутствует отделка. Его общая площадь составляет 570 кв. м. Земля находится в собственности, — как уточняет автор публикации, принадлежит доля в праве. Вход и выезд на территорию осуществляется по пропускам.

