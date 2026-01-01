За год судебные приставы взыскали с алиментщиков в Прикамье 2,5 млрд рублей Лишены свободы 77 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувший год судебные приставы Пермского края взыскали 2,5 млрд руб. с неплательщиков алиментов. Это на 47% превышает показатель 2024 года. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на ГУФССП по региону.

В отношении должников было возбуждено почти 2,4 тыс. дел об административных правонарушениях по статье 5.35.1 КоАП РФ. В итоге 2,1 тыс. должников были привлечены к обязательным работам, 57 — к административным штрафам, а 261 человек получил административный арест.

Кроме того, было возбуждено 1,4 тыс. уголовных дел по фактам уклонения от уплаты алиментов. Из них 583 касались женщин. Суды рассмотрели 1,1 тыс. таких дел и вынесли приговоры. 52 человека были лишены свободы, из них 25 — женщины.

На данный момент у судебных приставов на исполнении находится более 16 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов.

