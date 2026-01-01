В Прикамье зафиксирован случай незаконного оборота платёжных средств Дело передано в региональное управление следкома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю задержали 21-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ — «Приобретение или передача другому лицу из корыстных побуждений электронного средства платежа».

Во время задержания молодой человек находился в отделении банка, где снимал наличные. У него было изъято 17 банковских карт, на некоторых из которых были указаны пин-коды, а также 340 тысяч рублей. По информации оперативников, злоумышленнику предложили заработок через обработку платежей в онлайн-казино. Чтобы осуществлять финансовые операции, подозреваемый приобретал банковские карты у жителей Пермского края, включая несовершеннолетних. Обналичив деньги, он отправлял их через сервис такси неизвестным лицам. Таким образом, через подконтрольные ему счета прошло не менее пяти миллионов рублей.

По данному факту Главное следственное управление краевого главка возбудило уголовное дело. В настоящее время материалы переданы в региональное управление Следственного комитета России.

