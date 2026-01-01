Автобусы-«гармошки» в Перми в 2025 году перевезли 20 млн пассажиров На линии работает 109 таких машин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прошлом году пассажиропоток автобусов-«гармошек» в Перми составил 20 млн человек. Такие данные привели в департаменте транспорта администрации Перми.

Сейчас на линии работают 109 таких автобусов. Они обслуживают маршруты №1,14, 15, 27, 50 и 53. «Гармошки» обслуживают 244 остановочных пункта.

Перевозчиками на маршрутах выступают МУП «Пермгорэлектротранс», ООО «Дизель», ООО «ЯТК-2».

Маршруты для автобусов-«гармошек» были выбраны на основе анализа пассажиропотока и дорожных условий, отметили в дептрансе. В перспективе такие автобусы могут появиться и на других маршрутах с высокой загрузкой.

«Запуск автобусов особо большого класса помог снизить дефицит водителей автобусов на 74 человека и обеспечить регулярные перевозки пассажиров», — добавили в профильном департаменте мэрии.

