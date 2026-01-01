На праздничные дни назначены дополнительные поезда Пермь—Москва Это связано с повышением спроса на перевозки в конце февраля и начале марта Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

На праздничные дни февраля и марта холдинг РЖД назначил дополнительные поезда в Москву из Перми. Составы из краевого центра будут отправляться 19 февраля и 5 марта. Из Москвы — 20 февраля и 6 марта. Среди особенностей составов — наличие мест для пассажиров с детьми и маломобильных граждан, а также багажные купе.

Всего на праздничные выходные февраля и марта РЖД запланировало более 4,3 тыс. регулярных и дополнительных поездов дальнего следования. Как подчеркнули в РЖД, компания внимательно следит за спросом и при необходимости увеличит количество вагонов и добавит дополнительные составы. Ожидается, что наибольшее количество пассажиров отправится 20 февраля и 6 марта.





