Средний размер автокредита в Пермском крае вырос за год на 14,2%

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер автокредитов, выданных в Пермском крае в декабре 2025 года, составил 1,37 млн руб., что на 14,2% больше, чем в декабре 2024 года (1,2 млн руб.)

В среднем по РФ рост составил 17,7% (с 1,26 до 1,49 млн руб.).

В региональном разрезе наибольший рост среднего размера автокредитов в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года показали Саратовская (+25,4%), Тульская (+25%) области, Москва (+22,2%) и Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) (+20,9%).

«Средний размер автокредитов стабилизировался на уровне 1,5 млн руб. в период с сентября по декабрь 2025 года, — сообщает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Напомним, с середины 2024 года этот показатель снижался из-за введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании. После достижения минимума в феврале 2025 года восстановление происходило постепенно. Текущая стабилизация среднего размера автокредита происходит на фоне уменьшения их общего числа в конце года, что свидетельствует об охлаждении спроса и ухудшении качества заемщиков. Банки стали более осторожными в оценке рисков, уделяя основное внимание качеству кредитного портфеля. Это привело к ужесточению скоринговых критериев и сокращению новых выдач и их средних сумм. В связи с этим потенциальным заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей и избегать её ухудшения».

