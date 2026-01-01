Энергоэффективность школ и детсада в Осинском округе Прикамья хотят повысить за счёт концессии Решение приняла местная дума Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Осинского округа приняли решение о заключении концессионных соглашений для трёх объектов теплоснабжения города. В их число вошли специальная школа-интернат, детский сад «Лира» и школа № 1 им. Героя России В.П. Брюхова. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Компания-концессионер возьмёт на себя обязанности по содержанию, ремонту и модернизации теплового оборудования. Это позволит школам и детскому саду сосредоточиться на своей основной деятельности, не отвлекаясь на обслуживание теплосетей, заключение договоров с поставщиками и другие технические задачи.

Ожидается, что передача объектов в концессию повысит их энергоэффективность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.