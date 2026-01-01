Доходы Перми от использования земельных участков в 2025 году достигли 3,7 млрд рублей Это на 70 млн рублей больше, чем в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным городского департамента земельных отношений, в 2025 году бюджет Перми пополнился на 3,7 млрд руб. за счёт использования земельных участков. Это на 70 млн руб. больше, чем в 2024 году. Доходы сформированы за счёт земельного налога, арендных платежей, продажи участков в собственность, сервитутов и средств, полученных от земельных аукционов.

Ещё одним важным источником поступлений стало сокращение задолженности по арендной плате за землю. С начала 2025 года объём задолженности уменьшился на 83,8 млн руб., что составляет 39,6% от её общей суммы на начало года.

Как пояснили в департаменте, снижение задолженности стало результатом систематической работы с должниками. В 2025 году в их адрес было направлено 829 претензий на общую сумму 191,5 млн руб., из которых в бюджет поступило 67,4 млн руб.

Также в 2025 году в суды было подано 320 исков о взыскании задолженности на сумму 18,7 млн руб. В результате судебных решений и исполнительных листов, включая те, что были приняты в прошлые годы, от службы судебных приставов поступило 8,6 млн руб.

Департамент регулярно проводит встречи с должниками, а вопросы задолженности рассматриваются на комиссиях при районных администрациях. Благодаря этим мерам в 2025 году было возвращено 30 млн руб. долгов по арендной плате.

