В 2025 году около 300 детей-сирот получили квартиры в Перми 18 квартир были переданы в рамках договоров КРТ

По информации управления жилищных отношений администрации Перми, с начала 2025 года было приобретено и предоставлено жилье 168 детям-сиротам. Ещё 18 квартир были переданы в рамках договоров комплексного развития территорий, а двое человек получили муниципальные квартиры, ставшие свободными. В общей сложности жильё получили около 300 детей-сирот.

Городские власти обеспечивают детей-сирот отдельными квартирами площадью не менее 28 кв. м, а не комнатами.

В мэрии напомнили, что дети-сироты имеют возможность приобрести собственное жильё с помощью жилищного сертификата, который выдаёт Министерство труда и социального развития Пермского края. По итогам 2025 года в Перми 130 человек получили такие сертификаты, 106 человек уже реализовали их.

