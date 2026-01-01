Суд в Прикамье приговорил иностранца к 9 годам за сбыт наркотиков Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Чусовской городской суд в Пермском крае вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому против иностранного гражданина. Его признали виновным по ст. 228.1 УК РФ, ч. 3, п. «а» (незаконный сбыт наркотиков в значительном размере).

По данным суда, мужчина, находившийся в России на основании патента на работу, через интернет продавал наркотики в Чусовом. Преступная деятельность была раскрыта благодаря оперативно-розыскным мероприятиям. Сотрудники полиции задержали его, а наркотики изъяли.

Суд назначил иностранцу 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф. Также у него конфисковали мобильный телефон, который он использовал для распространения наркотиков. Телефон обращён в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

