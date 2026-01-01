КСП Пермского края выявила во время аудита дорожных денег нарушения на миллионы Контрольное мероприятие проводилось за 2023-2024 годы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата (КСП) Пермского края провела аудит бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог в регионе за период 2023-2024 годов. По результатам контрольного мероприятия были выявлены нарушения. Информация опубликована на сайте органа финансового контроля.

Аудит проводился в 2025 году с целью проверить законность, целевую направленность, эффективность и результативность использования средств краевого бюджета, выделенных в виде субсидий бюджетам Кунгурского, Частинского и Юрлинского муниципальных округов. Объём субсидий составил 414,7 млн рублей.

В Кунгурском округе были отремонтированы 26 объектов протяжённостью 27,2 км, автодорожный мост 1,5 км, восстановлены 11 посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, разработана проектно-сметная документация на капремонт моста. Всего оплачено 365,4 млн руб., 326,8 млн — за счёт субсидии. В ходе контрольного мероприятия документально не подтверждена достоверность информации в отчётах о достижении показателей результативности использования субсидии за 2023 год о приёмке работ по ремонту объектов протяженностью 2,6 км.

В Частинском округе было отремонтировано 11 объектов протяжённостью 8,1 км, отремонтирован мост 19,2 п.м. через реку Частую. Всего оплачено 44,2 млн руб., за счёт субсидии — 39,8 млн руб. В Юрлинским — 17 объектов протяжённостью 11,9 км, отремонтирован остановочный пункт. Оплачено 60,8 млн руб., за счёт субсидии 51,4 млн руб.

Показатели результативности использования субсидий были достигнуты, за исключением Кунгурского округа по ремонту участка дороги Кунгур—Ашап из-за технической ошибки на этапе определения его протяжённости. По отдельным муниципальным контрактам работы выполнены с нарушением сроков. Ненадлежащий контроль за исполнением подрядчиками условий муниципальных контрактов повлекло в Кунгурском и Юрлинском округах приёмку и оплату заказчиками невыполненных работ.

В Кунгурском округе допущен ущерб в 2,5 млн руб., из них бюджету Пермского края — 2,2 млн в связи с приёмкой расходов по транспортировке материалов, применение которых было исключено в ходе выполнения работ по ремонту двух объектов и в связи с дублированием затрат на материалы и их перевозку в сметах в разных расценках. Исполнителем по контракту ООО «ДСК «Магистраль» ущерб полностью возмещён, управлением округа вернули средства в бюджет края.

Администрация Юрлинского округа допустила ущерб в 7,8 млн руб., из них региональному бюджету — 7 млн в связи с приёмкой фактически невыполненных работ по устройству подпорной стенки железобетонных оголовков. Ущерб полностью возмещён, работы выполнены.

Министерство транспорта допустило нарушения, приняв акты приёмки по пяти объектам Кунгурского округа, в которых отсутствует информация о протяжённости отремонтированного участка дороги, отчёт о достижении показателей результативности с недостоверными данными. Паспорта автомобильных дорог Юрлинского округа не актуализированы, не отражены данные по смене покрытия по трём объектам.

По результатам контрольного мероприятия минтрансу выдано предложение инициировать вопрос по внесению изменений в постановление регионального правительства о порядке предоставления субсидий, с учётом замечаний, Юрлинскому округу — провести работы по актуализации паспортов автомобильных дорог.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.