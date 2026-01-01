В пермских больницах за год пролечили 2247 бойцов СВО Психологическую помощь получили почти 3 тысячи участников специальной военной операции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр здравоохранения Анастасия Крутень представила губернатору Дмитрию Махонину отчёт о работе министерства за 2025 год и планы на 2026 год.

В 2025 году были введены в эксплуатацию 6 крупных объектов здравоохранения, включая лечебный корпус в Юрле и поликлиники в Осе, Фролах и Кондратово. Кроме того, построено 15 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и женских консультаций, а также проведен капитальный ремонт в 49 медицинских учреждениях.

В 2025 году установлена 1871 единица медицинского оборудования, включая новые аппараты для стационаров, поликлиник и лабораторий.

Трудоустроено 149 ординаторов-стажеров, более 1,5 тыс. студентов обучаются по целевым программам. По программе «Земский доктор/фельдшер» на работу приняли 171 медицинского работника, по программе «Медицинские кадры Прикамья» — 159 специалистов. Еще 200 студентов и ординаторов, совмещающих учебу и работу, получили единовременную выплату в размере 100 тыс. руб.

В 2025 году в пермских больницах прошли лечение 2247 бойцов. В Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн медицинскую реабилитацию получили 634 человека, а психологическую помощь — почти 3 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей.

В 2025 году открыты 4 женские консультации. Благодаря использованию репродуктивных технологий для лечения бесплодия в Прикамье в 2025 году родилось 434 ребёнка.

