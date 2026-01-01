Сугробы в Перми к утру пятницы могут превысить 70 см Очень сильный снегопад пройдёт в ночь на 30 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, в первые сутки продолжительного снегопада в южных районах Пермского края выпало больше осадков, чем ожидалось.

Так, за вчерашний день и ночь в Ножовке и Оханске выпало по 9 мм снега, в Кунгуре, Перми, Чернушке и Чайковском — по 8, в Верещагино - 7.

С начала снегопада наибольшее количество осадков выпало в Ножовке и Чайковском — по 11 мм. Севернее Перми снегопады были менее интенсивными.

Снег выпадает при температуре ниже -10°С и почти без ветра, что приводит к значительному приросту снежного покрова. В Перми высота снега за сутки увеличилась на 8 см и составила 60 см, аналогичный рост наблюдался и на других метеостанциях.

Однако самый сильный снегопад ещё впереди. До Пермского края он доберется к вечеру четверга. В ночь на пятницу выпадет до 10 мм осадков за 12 часов, пик интенсивности может прийтись на район Перми. Высота снежного покрова в Перми утром в пятницу может превысить 70 см, что означает прирост снега на 10 см за сутки, учитывая уплотнение ранее выпавшего снега.

