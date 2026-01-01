На трассе в Пермском муниципальном округе в ДТП погибли два человека Иномарка столкнулась с УАЗом Поделиться Твитнуть

Скриншот из ТГ-канала "Полиция Прикамья"

Вечером 28 января на территории Пермского муниципального округа произошла смертельная авария. По данным Госавтоинспекции Прикамья, это произошло, на автодороге «Болгары-Юго-Камский-Крылова», когда со стороны п.Юго-Камский в направлении Перми двигался автомобиль «Киа Сид» под управлением водителя 1980 г. р.

На 6 км автодороги водитель не учёл дорожные метеорологические условия, что привело к заносу транспортного средства и выезду на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот», которым управлял водитель 1987 г. р.

Скриншот из ТГ-канала "Полиция Прикамья"

В результате ДТП водитель и пассажир «Kиа Сид» получили смертельные травмы. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В связи с дорожной аварией в полиции призвали всех водителей быть предельно внимательными на дорогах, не превышать допустимую скорость движения, учитывать погодные условия и соблюдать ПДД.

