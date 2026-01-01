На юге Пермского края начались обильные снегопады Жителей региона предупредили о возможных транспортных проблемах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За последние сутки южная часть Пермского края оказалась под воздействием сильного снегопада. Как сообщили местные синоптики, наибольшее количество осадков было зафиксировано в Чайковском — 6 мм. В других частях юга региона также наблюдается значительное увеличение уровня осадков — от 2 до 4 мм, тогда как в самой Перми зафиксирован уровень осадков примерно в 3,7 мм.

Прогнозируется продолжение активного снеготворчества. Сегодня днем южную часть края ожидает умеренно интенсивный снегопад, а ближе к вечеру интенсивность усилится благодаря движению зоны сильных осадков со стороны Удмуртии. Согласно предварительным расчетам, общий объем осадков за одни сутки может составить порядка 8-10 мм в Перми и до 12-14 мм на юго-западе региона. В результате ожидается заметный рост высоты снежного покрова в столице Прикамья — ориентировочно на 7-9 см.

Средняя температура воздуха на протяжении ближайших суток в большинстве районов региона останется стабильной, колеблясь в пределах -10…-15°C. В самой Перми средняя температура опустится до -11…-13°C, а на северной периферии региона возможно падение температуры вплоть до -20°C. Юго-западный ветер преимущественно слабого характера (около 5-8 м/с), но он создаст дополнительные условия для накопления осадков.

В связи с непогодой жителей и гостей Прикамья предупреждают о возможных транспортных проблемах. Наибольшее число дорожных затруднений возникнет в Перми утром 30 января, когда движение на основных магистралях значительно осложнится. Загородные трассы также окажутся перегружены уже вечером текущего дня.

