В Перми изъяли 17,9 кг запрещённой продукции из Узбекистана и Азербайджана Её уничтожили

Фото: 2Gis

С начала года сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в аэропорту Перми обнаружили ввоз запрещённой животноводческой продукции. Ограничения связаны с указаниями Россельхознадзора, которые направлены на защиту страны от инфекционных заболеваний.

Так, в ручной клади у девяти граждан, которые прибыли в Россию международными авиарейсами из Узбекистана и Азербайджана, находилось 4,352 кг мясной, 13,50 кг «молочки» без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения. За тот же период 2024 года было изъято 44,49 кг продукции у 23 граждан.

Инспекторы Управления 25 января этого года изъяли 5,104 кг молочной продукции у граждан Узбекистана. Транспортировка таких продуктов — нарушение закона о ветеринарии и Положения о ветеринарном контроле на таможенной границе.

Продукция изъята и уничтожена.

