В Перми открылись две новые поликлиники для взрослых и детей

Правительство Пермского края

Глава региона Дмитрий Махонин 28 января побывал в новой поликлинике в д. Кондратово, которая рассчитана на 100 посещений в смену. Медучреждение обслуживает порядка 16 тыс. взрослых пациентов и предлагает полный спектр медицинских услуг. Кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием.

Губернатор ознакомился с работой кабинетов офтальмологии, эндоскопии, томографии, УЗИ и физиотерапии. Он также посетил дневной стационар на шесть коек, рентгенодиагностическое отделение и кабинет флюорографии.

Врач-офтальмолог Марина Романова отметила, что новое оборудование позволяет проводить как плановые приёмы, так и экстренную помощь. Она подчеркнула, что поликлиника светлая и просторная, что положительно сказывается на пациентах.

Врач-терапевт Надежда Степанова пришла работать в поликлинику по программе «Земский доктор». Она рассказала, что благодаря этой программе смогла найти работу рядом с домом и направила выделенные средства на ипотеку.

Также недавно в Перми открылась новая детская поликлиника по ул. Шмидта, 56а, которая обслуживает 20 педиатрических участков и предлагает помощь узких специалистов. В учреждении функционирует консультативно-диагностическое отделение, кабинет неотложной медицинской помощи, рентгенологический кабинет и отделение медицинской реабилитации, к которому прикреплено около 14 тыс. детей из Мотовилихинского района.

Оба объекта построены за счёт краевого бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы Прикамья и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

