В Мотовилихе Перми снесут искажающий облик старинного кинотеатра НТО Он незаконно пристроен к кинотеатру «Горн»

Сергей Глорио

Мотовилихинский райсуд удовлетворил иск Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края по демонтажу незаконной пристройки к историческому зданию кинотеатра «Горн». Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Кинотеатр «Горн» является частью достопримечательного места «Посёлок Мотовилихинского завода». В августе 2024 года надзорный орган увидел, что на его территории стихийно возведён павильон с вывеской NAVAJO SMOKE. Собственникам было выдано предписание снести незаконную постройку. Требования были проигнорированы.

В результате проверок стало известно, что павильон превратился в одноэтажную пристройку, а вывеска сменилась на «ТАБАК».

«Таким образом, объект обрёл признаки капитального строения, грубо нарушившего исторический облик памятника», — отмечают в суде.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства и указал, что пристройка нарушила архитектурный облик здания, утверждённого как объект охраны, а действия собственников привели к искажению его исторического вида.

Ответчики должны до 31 июля 2026 года демонтировать самострой и восстановить первоначальный вид фасада кинотеатра. Работы должны быть проведены с учётом плана, который согласован органами охраны объектов культурного наследия.

Если ответчики проигнорируют решение суда, то с них будут взыскивать по 3 тыс. руб. за каждый день просрочки.

