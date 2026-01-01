В Березниках вербовщикам военнослужащих на СВО увеличили выплаты

Им обещаны от 200 до 250 тысяч рублей за каждого контрактника

Поделиться
пункт приёма в армию

  Администрация Перми

На заседании Березниковской городской думы 28 января депутаты приняли решение об увеличении размера выплат гражданам, способствующим заключению контрактов на военную службу в Вооруженных Силах РФ для участия в специальной военной операции.

Решением думцев, по 200 тыс. руб. будут платить за привлечение граждан, зарегистрированных в Пермском крае или не имеющих постоянной регистрации, а по 250 тыс. руб. — за призывников из других регионов России, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее выплаты составляли 50 и 100 тыс. руб. соответственно. Как пишет телеграм-канал «На местах», увеличение размера выплат направлено на стимулирование граждан к содействию в привлечении новых военнослужащих и поддержке участников СВО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться