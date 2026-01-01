В Березниках вербовщикам военнослужащих на СВО увеличили выплаты Им обещаны от 200 до 250 тысяч рублей за каждого контрактника Поделиться Твитнуть

На заседании Березниковской городской думы 28 января депутаты приняли решение об увеличении размера выплат гражданам, способствующим заключению контрактов на военную службу в Вооруженных Силах РФ для участия в специальной военной операции.

Решением думцев, по 200 тыс. руб. будут платить за привлечение граждан, зарегистрированных в Пермском крае или не имеющих постоянной регистрации, а по 250 тыс. руб. — за призывников из других регионов России, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее выплаты составляли 50 и 100 тыс. руб. соответственно. Как пишет телеграм-канал «На местах», увеличение размера выплат направлено на стимулирование граждан к содействию в привлечении новых военнослужащих и поддержке участников СВО.

