Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пять театров из Пермского края примут участие в российском театральном фестивале
Фестиваль театров малых городов России пройдёт с 26 мая по 3 июня
Театр наций объявил программу XXIII Фестиваля театров малых городов России, который пройдёт в Сергиевом Посаде с 26 мая по 3 июня. На фестиваль съедутся творческие коллективы из Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Пермского и Красноярского краёв, Псковской, Пензенской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей. В конкурсе — девять спектаклей большой формы и семь — малой формы.
Из 16 конкурсантов со всей России Пермский край представляют пять театров.
В конкурсе спектаклей большой формы заявлены:
— Лысьвенский театр драмы со спектаклем «Космос» (16 +) по произведениям Василия Шукшина в постановке Андрея Шляпина;
— Чайковский театр драмы и комедии со спектаклем «Коби Брайант» (18 +) в постановке главного режиссёра Березниковского драматического театра Петра Незлученко;
— Коми-Пермяцкий национальный драматический театр (Кудымкар) со спектаклем Юлии Беляевой по тексту Валентина Распутина «Живи и помни» (18 +).
В конкурсе спектаклей малой формы участвуют:
— Березниковский драматический театр с постановкой Петра Незлученко «Дама с собачкой в городе Б» (16 +) по очень условным мотивам прозы Чехова;
— Камерный драматический театр «Доминанта» (Губаха) со спектаклем Кирилла Зайцева «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16 +).
Ни один российский регион не представлен в конкурсе так широко. Красноярский край, Свердловскую область и Республику Татарстан представляет по два театра, остальные регионы — по одному.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.