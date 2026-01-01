Птицефабрика в Прикамье построит три новых птичника за 460 млн рублей Один заработает уже в январе Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Ведущий производитель столового яйца в Пермском крае АО «Птицефабрика «Комсомольская» планируют открыть в первом полугодии 2026 года три новых птичника. Эти объекты будут рассчитаны на содержание промышленного стада из 360 тыс. птиц. Один из птичников начнёт работу уже в январе, остальные два — в апреле-мае. Общая сумма инвестиций в этот проект составляет около 460 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Также сообщается, что с конца января 2026 года АО «Птицефабрика «Комсомольская» планирует начать выпуск яиц под федеральным брендом «Ешь хорошее». Ожидается, что к концу года доля этой продукции составит 30% от общего объёма производства.

Птицефабрика «Комсомольская» находится в поселке с тем же названием в Кунгурском округе Пермского края. Предприятие работает с 1933 года и производит товарное куриное яйцо. В 2024 году фабрика выпустила 645 млн штук яиц. Продукция реализуется в Пермском крае и поставляется в соседние регионы.

Предприятие входит в холдинг «Таврос». В июле 2025 года единственным владельцем АО «Птицефабрика «Комсомольская» (Кунгурский округ, Пермский край) стало подмосковное ООО «ПРО Яйцо».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.