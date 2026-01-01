В Пермском крае изменился порядок расчёта единого пособия В СоцФонде рассказали, что нужно знать получателям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе Отделения Соцфонда России (ОСФР) по Пермскому краю сообщили о новых правилах назначения единого пособия для родителей и беременных женщин в 2026 году. Теперь для получения пособия необходимо подтвердить доход, равный или превышающий восемь региональных минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), что составляет 216 744 рубля

Получателями пособия являются граждане РФ, проживающие в России, включая беременных женщин, зарегистрированных в медицинских учреждениях до 12-й недели беременности, и семьи с детьми до 17 лет включительно.

Размер пособия определяется региональным прожиточным минимумом, который в 2026 году составил:

Для трудоспособного населения эта сумма составляет 18 992 руб., для детей — 16 901 руб., для пенсионеров — 14 985 руб., а средний показатель на душу населения — 17 424 руб.

Сумма пособия варьируется следующим образом:

— 50%: 8 450,5 руб. (детям); 9 496 руб. (беременным)

— 75%: 12 675,75 руб. (детям); 14 244 руб. (беременным)

— 100%: 16 901 руб. (детям); 18 992 руб. (беременным)





При этом некоторые категории граждан освобождаются от обязанности соблюдать условие о минимальной зарплате в 8 МРОТ. Среди них — пенсионеры и лица, имеющие статус нетрудоспособных из-за инвалидности или утраты кормильца.

Что касается выплат алиментов, то от бывшего супруга они включаются в общий доход семьи пропорционально среднему заработку в регионе, если нет судебного разбирательства. В противном случае учитывается фактический размер алиментов.

Выплата из средств материнского капитала доступна семьям с низким средним душевым доходом (не больше двойной величины прожиточного минимума).

Пересчёт размера пособия производится автоматически каждый год в феврале месяце на основании нового прожиточного минимума.

Подать заявку на назначение пособия можно через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах отделений Соцфонда.

В 2025 году ОСФР по Пермскому краю назначило единое пособие родителям 183, 3 тыс. детей и 5,5 тыс. беременных женщин.

