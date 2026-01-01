Из-за аварии с самосвалом в Пермском округе отключилось электричество По факту произошедшего подано заявление в полицию Поделиться Твитнуть

Утром 28 января в с. Фролы Пермского муниципального округа произошло массовое отключение электричества. Об этом сообщил сайт perm.aif.ru со ссылкой на «Россети Урал». Без электроэнергии остались многоквартирные дома и торговые центры. В жилых зданиях, которые не были полностью обесточены, жители заметили значительное снижение напряжения в сети.

По информации «Россети Урал», причиной аварии стало повреждение ВЛЭ напряжением 10 кВ. Самосвал с поднятым кузовом во время манёвра оборвал провода ЛЭП и уехал с места происшествия. Из-за этого без электроснабжения остались улицы Весенняя, Светлая и Берёзовая Роща.

На место происшествия оперативно прибыли ремонтные бригады. В единой дежурной диспетчерской службе округа уточнили, что устранение последствий аварии займёт около трёх часов. По факту произошедшего подано заявление в полицию, начата проверка для установления всех обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности.

