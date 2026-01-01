В Прикамье директора строительной компании обвиняют в сокрытии от налогов 54 млн рублей Дело рассмотрит Карагайский районный суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Карагайского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против генерального директора строительной компании. Его обвиняют в сокрытии денежных средств, за счёт которых должны были быть уплачены налоги и сборы, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно материалам следствия, с августа 2024 года по февраль 2025-го директор, накопив налоговую задолженность свыше 54,3 млн руб. и имея возможность ее частично погасить, использовал 29,4 млн руб. компании на другие цели.

Чтобы скрыть доходы от налоговой службы, он направлял контрагентам письма о перераспределении денег, минуя расчётные счета компании.

Дело передано в Карагайский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу.

