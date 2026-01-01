В Прикамье директора строительной компании обвиняют в сокрытии от налогов 54 млн рублей
Дело рассмотрит Карагайский районный суд
Прокуратура Карагайского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против генерального директора строительной компании. Его обвиняют в сокрытии денежных средств, за счёт которых должны были быть уплачены налоги и сборы, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Согласно материалам следствия, с августа 2024 года по февраль 2025-го директор, накопив налоговую задолженность свыше 54,3 млн руб. и имея возможность ее частично погасить, использовал 29,4 млн руб. компании на другие цели.
Чтобы скрыть доходы от налоговой службы, он направлял контрагентам письма о перераспределении денег, минуя расчётные счета компании.
Дело передано в Карагайский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу.
