В Большесосновском округе Прикамья проведут опросы жителей об объединении школ Количество мест в школах останется прежним

Министерство образования Пермского края

Депутаты думы Большесосновского округа Прикамья решили опросить местных жителей, чтобы выяснить их мнение о возможном объединении школ. Результаты будут учтены при принятии окончательного решения о преобразовании учебных заведений.

Планируется, что Бердышевская ООШ и Нижнелыпская ООШ присоединятся к Полозовской средней школе; Заболотовская ООШ, Кленовская ООШ им. Мусихина, Левинская НОШ и Баклушинская ООШ будут включены в состав Большесосновской средней школы; а Тойкинская ООШ станет частью Черновской средней школы им. Пушкина.

Опросы пройдут с 2 по 6 марта.

Как уточняет телеграм-канал «На местах», речь идёт об объединении юридических лиц, при этом существующие школы не будут закрыты, а станут структурными подразделениями более крупных образовательных учреждений. Это должно упростить административные процедуры. Подчёркивается, что количество мест в школах и число педагогов останется прежним.

