В центре Перми до вечера отключили отопление и горячую воду На теплосетях ведутся ремонтные работы Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

В Ленинском и Дзержинском районах Перми часть домов 28 января осталась без отопления и горячей воды. Как пояснили в компании «Т-Плюс», причиной стали ремонтные работы на тепловых сетях по ул. Горького, 51 и ул. Подлесной, 3а.

«Мы обнаружили эти дефекты ещё на прошлой неделе, но во время морозов полноценный ремонт был невозможен. Сейчас, в кратковременное потепление, появилась возможность всё устранить до новых холодов и избежать серьёзных аварий», — пояснили в компании.

Подачу тепла и горячей воды планируется восстановить вечером, в 18:00. Отмечается, что управляющим компаниям потребуется время, чтобы подключить системы внутри домов. В случае отсутствия отопления после возобновления подачи жителям рекомендуют обращаться в управляющую компанию, обслуживающую дом.

Отключения затронули дома в Ленинском районе:

— по ул. Горького, 45, 47а (лицей), 49, 51, 54, 58, 60, 64, 64/1;

— по ул. 25 Октября, 38, 38а, 40а, 42 (детская больница), 43 (школа), 45;

— по ул. Островского, 49, 51, 53, 55;

— по ул. Малой Ямской, 2, 2а, 5а, 9, 9а, 10 (поликлиника);

— по ул. Малышева, 3;

— по ул. Пушкина, 26, 28, 28а, 42 (корпус ПГГПУ).

В Дзержинском районе:

— по ул. Куфонина, 10б, 11, 12 (поликлиника), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 28, 28/1, 30, 32;

— по ул. Подлесной, 3а, 3б, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 13;

— на пр. Парковом, 2, 2а, 4, 6, 6а.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.