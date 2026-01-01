В Перми отремонтируют фасад здания Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Техническое состояние объекта проверят за 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми запланированы работы по ремонту фасада здания Семнадцатого арбитражного апелляционного суда (ул. Пушкина, 112). Для подготовки документации по приведению его в нормативное состояние будет выполнено техническое обследование.

Согласно опубликованной на платформе «Сбербанк-АСТ» информации, работы по обследованию оценили в 1,28 млн руб. Подрядчика определят 6 февраля.

Общая площадь 10-этажного административного здания, построенного в 1977 году, составляет 6,7 тыс. кв. м, строительный объём — 30,8 тыс. куб. м. Фасад был обустроен в 2009 году. Подрядчик должен будет выполнить оценку технического состояния конструкций фасада и подготовить документацию для приведения его в нормативное состояние.

«Определение технического состояния фасада здания, утеплителя здания и деформационных швов несущих стен, анкеров, закладных деталей. Разработка рекомендаций по ремонту фасада здания, утеплителя здания и деформационных швов несущих стен с целью дальнейшей безопасной эксплуатации здания», — сообщается в техзадании.

По результатам работ заказчику будет выдано заключение о техсостоянии фасада, дефектная ведомость, проектные решения, локальный сметный расчёт.

