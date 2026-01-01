Назван итоговый список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2026 В него вошёл пермский лыжник Савелий Коростелёв Поделиться Твитнуть

Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) представил окончательный состав отечественных спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

В команду вошли 13 атлетов.

В фигурном катании выступят россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник; в шорт-треке — Алёна Крылова и Иван Посашков; в лыжных гонках — Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, в горнолыжном спорте — Семён Ефимов и Юлия Плешкова.

На Олимпиаду также поедут российские конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски‑альпинисты Никита Филиппов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов.

Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Олимпийские игры состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Савелий Коростелёв — лыжник из Перми. Ему 22 года. Он двукратный чемпион мира среди юниоров (2022), четырёхкратный чемпион России (2024, 2025) и многократный призёр турнира, обладатель Кубка России 2024/25, многократный победитель и призёр этапов Кубка России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.