Приставы Пермского края взыскали 1,6 млн рублей за незаконную вырубку леса Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Пермского края добились возмещения ущерба в размере более 1,5 млн руб., нанесенного лесному фонду.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону, двое жителей Лысьвы, занимавшиеся заготовкой древесины на выделенном участке, вступили в сговор и превысили допустимый объём вырубки. Они спилили деревья, не имевшие необходимых клейм, что привело к уничтожению 205 елей, сосен, пихт, берез и осин. Эксперты оценили ущерб в 1 млн 600 тыс. руб.

Суд признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Помимо штрафа, они обязаны возместить причинённый вред. В отделение судебных приставов по Лысьве поступили два исполнительных документа о солидарном взыскании ущерба.

Должники были уведомлены о возбуждении исполнительных производств, но не исполнили решение суда в срок. В результате была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора на сумму более 112 тыс. руб. Судебный пристав также ограничил их право выезда за пределы РФ, запретил регистрационные действия с имуществом и обратил взыскание на доходы и средства на банковских счетах.

Полная компенсация ущерба была достигнута после передачи арестованных автомобилей на реализацию. Чтобы избежать продажи машин, мужчины погасили долг в полном объёме. Исполнительные производства завершены фактическим исполнением.

