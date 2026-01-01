В Прикамье 18-летний юноша предстанет перед судом за реабилитацию нацизма Он попытался потушить Вечный огонь Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Дмитрия Махонина

Верещагинский межрайонный следственный отдел краевого управления Следственного комитета России завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя с. Карагай. Его обвиняют в реабилитации нацизма, что включает публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Возбуждение дела произошло на основании материалов, предоставленных районной прокуратурой.

По данным следствия, ночью 7 мая 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый пришёл в Карагае к мемориалу воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, с намерением публично осквернить символ воинской славы. Он попытался потушить Вечный огонь — ключевой элемент мемориала, символизирующий вечную память о героях. Для этого юноша взял цветы с плиты мемориала и бросил их в пламя Вечного огня. Затем он разбросал обгоревшие цветы по территории мемориала. Все действия молодого человека были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Сотрудники ОМВД России «Карагайский» установили личность обвиняемого. Он полностью признал свою вину в совершении преступления. На момент инцидента юноша не достиг совершеннолетия. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

