Спрос на аэросъёмку недвижимости в Перми вырос в 2,8 раза
Рост зафиксирован в декабре 2025 года
Декабрь в Перми ознаменовался увеличением спроса на услуги по фото- и видеосъемке. В преддверии праздников горожане и предприниматели активно обращались к профессионалам для создания визуального контента: от корпоративных и презентационных материалов до коммерческих и креативных проектов. В результате в декабре 2025 года интерес к этим услугам значительно вырос по сравнению с ноябрем. Об этом сообщает «Авито Услуги».
Особенно заметно увеличилась популярность технологичных форматов съёмки. Спрос на аэросъёмку недвижимости вырос в 2,8 раза, что свидетельствует о повышенном интересе к современным методам визуализации объектов и коммерческих площадок.
Видеоинфографика также продемонстрировала уверенный рост — +54%, отражая стремление к наглядному представлению данных и проектов.
Кроме того, возрос интерес к товарной и персональной съемке. Спрос на предметные фотосессии увеличился на 34%, а востребованность фотосессий для портфолио выросла на 15%, что подтверждает активность как бизнеса, так и частных клиентов.
В корпоративном сегменте позитивную динамику показала съемка интервью — +11%, внося вклад в структуру спроса на деловые и медиапроекты.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.