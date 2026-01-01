Спрос на аэросъёмку недвижимости в Перми вырос в 2,8 раза Рост зафиксирован в декабре 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Декабрь в Перми ознаменовался увеличением спроса на услуги по фото- и видеосъемке. В преддверии праздников горожане и предприниматели активно обращались к профессионалам для создания визуального контента: от корпоративных и презентационных материалов до коммерческих и креативных проектов. В результате в декабре 2025 года интерес к этим услугам значительно вырос по сравнению с ноябрем. Об этом сообщает «Авито Услуги».

Особенно заметно увеличилась популярность технологичных форматов съёмки. Спрос на аэросъёмку недвижимости вырос в 2,8 раза, что свидетельствует о повышенном интересе к современным методам визуализации объектов и коммерческих площадок.

Видеоинфографика также продемонстрировала уверенный рост — +54%, отражая стремление к наглядному представлению данных и проектов.

Кроме того, возрос интерес к товарной и персональной съемке. Спрос на предметные фотосессии увеличился на 34%, а востребованность фотосессий для портфолио выросла на 15%, что подтверждает активность как бизнеса, так и частных клиентов.

В корпоративном сегменте позитивную динамику показала съемка интервью — +11%, внося вклад в структуру спроса на деловые и медиапроекты.

