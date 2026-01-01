Прокуратура проверит температуру в аудиториях Пермского агропромышленного техникума В случае выявления нарушений будут приняты меры Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Индустриального района Перми начала проверку после сообщений в СМИ о несоответствии температурного режима в здании Пермского агропромышленного техникума. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ведомство проверит, насколько выполняются требования федеральных законов на безопасные и комфортные условия для обучения студентов. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям тех, кто отвечает за организацию учебного процесса. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Пермский агропромышленный техникум (ГБПОУ «ПАПТ») — государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение, расположенное по адресу: Пермь, ул. Карпинского, 79. Техникум ведёт обучение специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих по специальностям агропромышленной отрасли. Среди направлений подготовки: ветеринария, технологии пищевых производств, управление качеством, садово-парковое и ландшафтное строительство, ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

