В Прикамье осудят директора стройфирмы за хищение 1,5 млн рублей у дольщика

Сергей Глорио

Следственным отделом ОМВД России по Чайковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение предъявлено 52-летнему руководителю удмуртской строительной компании.

По данным следствия, в 2018 году его фирма приобрела земельный участок в Чайковском для возведения многоквартирного дома. Впоследствии обвиняемый заключил договор долевого участия с жителем Воткинска — своим знакомым, которому доверял. Мужчина передал ему более 1,5 млн руб. в счёт оплаты будущей квартиры. Однако, несмотря на то что дом был сдан в эксплуатацию в 2022 году, дольщик так и не получил обещанное жильё.

Установлено, что договор не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а сам обвиняемый изначально не собирался выполнять свои обязательства. Полученные средства он использовал по собственному усмотрению.

После обращения потерпевшего в полицию следователи провели комплекс оперативных мероприятий, включая выемку документов и финансовые экспертизы, которые подтвердили факт мошенничества.

На сегодняшний день собрана достаточная доказательственная база и материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), направлены в суд для рассмотрения по существу.

