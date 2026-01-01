В Минтербезе Пермского края рассказали, как избежать вербовки в интернете В 2025 году было обнаружено 124 страницы, телеграм-канала и сайта с негативным контентом Поделиться Твитнуть

Сотрудники Министерства территориальной безопасности Пермского края рассказали о методах защиты детей и подростков от вербовки в интернете.

На заседании комитета по госполитике и местному самоуправлению заместитель министра Андрей Приходько сообщил, что в Минтербезе Прикамья уже четыре года работает отдел информационной безопасности детской и молодежной среды. Его сотрудники ежедневно мониторят социальные сети, чтобы выявлять пользователей, вовлеченных в деструктивные сообщества, и анализировать публикации, требующие вмешательства правоохранительных органов.

Эксперты подчеркивают, что особую опасность представляют анонимные чаты и платформы для знакомств, где злоумышленники активно контактируют с подростками. Обычно общение начинается с комплиментов и создания иллюзии особой связи, что вызывает доверие. Затем следуют просьбы о личной информации и выполнении различных заданий, сопровождаемых манипуляциями.

В 2025 году было обнаружено 124 страницы, телеграм-канала и сайта с негативным контентом. За четыре года по этим материалам было возбуждено два уголовных дела.

Кроме того, ведется масштабная профилактическая работа. Ежегодно семинары, тренинги и форумы для детей, педагогов и родителей охватывают более 6 тыс. участников. Ведомство сотрудничает с некоммерческими организациями, в частности с ПРОО «ПравДА вместе», где создана КИБЕРдружина Пермского края. В неё входят более 100 киберконсультантов, которые проводят просветительские мероприятия по цифровой безопасности.

Эксперты призывают родителей и педагогов обучать подростков цифровой гигиене. Основные ее правила включают:

— конфиденциальность: запрещено передавать личную информацию незнакомцам в интернете, включая ФИО, адрес, номер телефона и данные банковских карт;

— критическое мышление: нельзя безоговорочно доверять сомнительным предложениям, срочным просьбам или сообщениям от «новых друзей». Важно задавать вопросы и обсуждать подозрительные ситуации со взрослыми;

— проверка источника: следует остерегаться поддельных сайтов и страниц, имитирующих дизайн популярных соцсетей или игровых платформ;

— использование сложных паролей: для защиты аккаунтов необходимо создавать пароли, состоящие из букв, цифр и специальных символов;

— сообщать о подозрительных контактах: если общение в сети вызывает дискомфорт, давление или страх, нужно немедленно прекратить его и рассказать об этом родителям, учителю или доверенному взрослому.

В Минтербезе подчеркивают, что задача взрослых — не ограничивать доступ детей к интернету, а научить их правильно им пользоваться. Открытый диалог и доверительные отношения в семье, а также системная региональная поддержка являются ключевыми элементами профилактики цифровых рисков.

