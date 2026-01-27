В ходе реконструкции дороги Пермь—Березники демонтировали балки путепровода После демонтажа начнётся реконструкция автомобильной дороги Поделиться Твитнуть

Агентство по сопровождению концессионных проектов

В ночь на 27 января в рамках реконструкции автодороги Пермь—Березники проведены работы по демонтажу балок ж/д путепровода на ПК 59. Об этом в своих соцсетях сообщает Агентство по сопровождению концессионных проектов.

Работы выполнены с использованием специализированной техники под строгим контролем инженеров и строительных бригад. Демонтаж стал ключевым этапом подготовки к дальнейшей реконструкции самого путепровода.

«Завершение демонтажных работ и последующая реконструкция путепровода позволят приступить к мероприятиям по реконструкции участка автомобильной дороги», — прокомментировали в ведомстве.

В агентстве также поделились кадрами, как проводится реконструкция.

Агентство по сопровождению концессионных проектов

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.