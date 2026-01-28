Полицейские Прикамья задержали 19-летнего оператора сим-боксов За эту деятельность ему обещали вознаграждение в размере 400 долларов США Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Полицейские Прикамья пресекли деятельность молодого человека, подозреваемого в незаконном использовании оборудования для телефонных мошенников. Задержанный — 19-летний уроженец Ростовской области — прибыл в Пермь по предложению о «работе», полученному через мессенджер.

Подозреваемый арендовал жильё и разместил в нём оборудование для работы сим-боксов. Его задачей было обеспечивать бесперебойную работу устройств, активировать и заменять SIM-карты. За эту деятельность ему обещали вознаграждение 400 долларов США. Каждые семь дней он должен был менять место проживания — до момента задержания успел сменить три адреса.

В ходе обыска в одной из арендованных квартир правоохранители обнаружили три сим-бокса на 32 слота, 542 SIM-карты различных операторов, 32 антенны, маршрутизаторы и другое техническое оборудование. В телефоне задержанного также найдена переписка с кураторами, координировавшими его действия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Полиция напоминает: предложения о «лёгких деньгах» за простую работу — часто ловушка. Сим-боксы используются мошенниками для обхода блокировок и совершения преступлений. Участие в таких схемах, даже в роли «одноразового помощника», делает человека соучастником преступления и может обернуться реальным тюремным сроком.

