За год пермяки сдали в экопункт почти 40 тонн полезных отходов Лидерами по сбору стали макулатура и картон

За год жители Перми сдали на переработку 38,8 т полезных отходов за вознаграждение и безвозмездно в экопункт Пермского регионального оператора ТКО у ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б/1). Отходы вернутся во вторичный оборот в виде сырья для производства новой продукции.

Как сообщается на сайте краевого правительства, лидерами по сбору стали макулатура и картон, которые отправились на переработку в ПЦБК. Всего собрано 23,5 т таких отходов. Жители региона сдают их, в том числе, в поддержку всероссийской акции «БумБатл», ставшей в прошлом году круглогодичной. Самых активных участников ПРО ТКО по итогам каждого сезона поощряет памятными подарками.

Второе место заняли стеклянные бутылки и банки, их пермяки принесли в экопункт в общем объёме 12 т. Ещё почти 2 т составили пластик и плёнка, 737 кг — электротехника, 543 кг — батарейки, 134 кг — одежда и обувь. А в рамках безвозмездной акции «Водорослям крышка» было собрано 78,5 кг пластиковых крышек, на средства, вырученные от их переработки, будут закуплены мальки разных видов рыб для выпуска в Каму.

У экопункта также организован сбор новогодних деревьев при поддержке движения «Экосистема» и ТРЦ «Планета». Пермь стала 13 муниципалитетом в регионе, присоединившимся к всероссийской акции по сбору и утилизации новогодних елей «Ёлковорот».

За вознаграждение в экопункте можно сдать на переработку пластик, макулатуру, плёнку и полученные деньги направить на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО. Для этого нужно заполнить заявление о переводе денежных средств, вырученных за сдачу вторсырья, на лицевой счёт, указанный в квитанциях за услугу по вывозу ТКО.

В экопространстве также проходят благотворительные акции по сбору кормов, лекарств и вещей в поддержку приютов для животных, ежемесячная всероссийская акция «Вещеворот», помощь фонду «Территория семьи», а также работает зона для безвозмездного обмена вещами, книгами, канцтоварами, играми и предметами для творчества.

