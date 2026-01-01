Верховный суд РФ запросил дело о взыскании средств с издателя пермского СМИ Соответствующее письмо было направлено 23 января Поделиться Твитнуть

Верховный суд Российской Федерации запросил дело по иску прокуратуры Пермского края к ООО «Центр деловой информации», издающему газету Business Class. Согласно картотеке арбитражного суда, соответствующее письмо было отправлено 23 января 2026 года. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

11 марта 2025 года Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск прокуратуры и обязал ООО вернуть в бюджет 31,3 млн руб. и выплатить 5 млн руб. процентов по двум контрактам с Пермской городской думой. По мнению надзорного органа, контракты были заключены с нарушением антикоррупционного законодательства. В частности, руководитель пресс-службы думы Константин Шестаков, который также выступал в роли контрактного поверенного, является гражданским мужем учредителя ООО «Центр деловой информации». Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда в силе.

В августе текущего года ООО «Центр деловой информации» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве. На момент подачи заявления общая сумма задолженности составила 37 млн руб. Суд принял заявление к производству и начал рассмотрение дела.

