Участники СВО получат по 3 млн рублей на фермерство в Прикамье Конкурсный отбор пройдет в мае

фото: gpointstudio

freepik.com

В 2026 году в Пермском крае стартует новый федеральный проект по поддержке малого и микроагробизнеса. В его рамках будет проводиться конкурсный отбор на грант «Агромотиватор». Эта инициатива предназначена для участников и ветеранов специальной военной операции, которые хотят начать фермерское дело. Победители получат грант в размере 3 млн руб.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова подчеркнула, что цель проекта — помочь ветеранам найти себя в мирной жизни, поддержав их в сельскохозяйственной деятельности на родине.

Конкурсный отбор пройдет в мае 2026 года, и на эти цели в краевом бюджете выделено более 11 млн руб. Информация о начале приема документов будет опубликована на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса Пермского края.

Напомним, что в 2025 году 13 участников СВО и членов их семей, планирующих работать в сельском хозяйстве, завершили обучение в «Школе фермера». Они получили приоритет при зачислении на пятый поток программы.

