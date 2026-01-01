Мишустин перевёл часть сельхозземли под Пермью в категорию промышленной Площадь участка — 770 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Фото: Евгений Е.

«Яндекс.Карты»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переводе сельскохозяйственного участка площадью 770 тыс. кв. м под Пермью в категорию земель, предназначенных для промышленных, космических и оборонных проектов.

Документ гласит, что участок на ул. Янтарной в д. Кондратово (около 10 км от Перми, рядом с Западным обходом города) будет использоваться не для сельского хозяйства, а для целей, связанных с добычей полезных ископаемых (песка), промышленностью, энергетикой, транспортом, связью, радиовещанием, телевидением, информатикой, космической деятельностью и обороной.

Информация о других деталях не представлена. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.