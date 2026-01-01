Юлия Жданова возглавила пермский Институт территориального планирования Прежний руководитель перешла на должность главного архитектора Пермского края Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

На должность директора ГБУ ПК «Институт территориального планирования» назначена Юлия Жданова, которая с 2018 года занимала пост заместителя руководителя учреждения, сообщили в Минимущества Прикамья.

Ранее институт возглавляла Елена Ермолина. В октябре 2025 года она перешла на должность главного архитектора Пермского края.

Перед новым директором стоит задача продолжить руководство командой специалистов, занимающихся вопросами городского и пространственного планирования.

ГБУ ПК «Институт территориального планирования» в Перми занимается проведением научных исследований, разработок и экспертно-аналитических работ, а также разработкой концепций пространственного развития в сфере градостроительства, архитектуры, планирования и развития объектов транспортной, инженерно-технической, социальной инфраструктуры и иных объектов.

