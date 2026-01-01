Юлия Жданова возглавила пермский Институт территориального планирования
Прежний руководитель перешла на должность главного архитектора Пермского края
На должность директора ГБУ ПК «Институт территориального планирования» назначена Юлия Жданова, которая с 2018 года занимала пост заместителя руководителя учреждения, сообщили в Минимущества Прикамья.
Ранее институт возглавляла Елена Ермолина. В октябре 2025 года она перешла на должность главного архитектора Пермского края.
Перед новым директором стоит задача продолжить руководство командой специалистов, занимающихся вопросами городского и пространственного планирования.
ГБУ ПК «Институт территориального планирования» в Перми занимается проведением научных исследований, разработок и экспертно-аналитических работ, а также разработкой концепций пространственного развития в сфере градостроительства, архитектуры, планирования и развития объектов транспортной, инженерно-технической, социальной инфраструктуры и иных объектов.
