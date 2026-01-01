Из Пермского края в Ирак отправлено 2,5 тысячи кубометров хвойных пиломатериалов Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2025 года Поделиться Твитнуть

С 1 по 27 января 2026 года из Пермского края в Ирак было вывезено 2526,5 кубометров хвойных пиломатериалов. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем экспорта составил 496,88 кубометров. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, 23 января сотрудники ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль партии хвойных пиломатериалов из ели на территории Пермского края. Объём этой партии составил 160 кубометров, и она предназначалась для отправки в Ирак.

Вся продукция успешно прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторные исследования подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов. Таким образом, лесопродукция полностью соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортёра. По результатам досмотра и на основании заключений о фитосанитарном состоянии продукции собственнику были выданы фитосанитарные сертификаты.

