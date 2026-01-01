В 2025 году в Пермском крае обновили 75 культурных объектов В 2026-м планируется отремонтировать ещё 52 Поделиться Твитнуть

Во вторник, 27 января, губернатор Дмитрий Махонин встретился с министром культуры Пермского края Аллой Платоновой, чтобы обсудить итоги 2025 года в культурной сфере и планы на 2026-й.

Губернатор отметил, что прошлый год стал временем масштабных строек и реконструкций: в Перми открыли галерею и зоопарк, обновили «Дом актера» и хореографическое училище. Новые объекты появляются и в других районах края. Махонин подчеркнул важность продолжения этой работы, включая привлечение федеральных средств. Он также отметил необходимость заполнения новых пространств людьми и мероприятиями.

Алла Платонова сообщила, что 2025 год был отмечен тремя значимыми событиями: 80-летием Победы, 100-летием Коми-Пермяцкого округа и статусом Перми как молодежной столицы России. По каждому из этих направлений была разработана насыщенная программа, ориентированная на разные возрастные группы, жителей и гостей региона. В результате повысился интерес к элементам национального коми-пермяцкого визуального кода, языку и культуре. Также увеличилось число туристов и уровень удовлетворенности жителей, а в культурной сфере появились новые креативные проекты.

Кроме крупных объектов, введенных в эксплуатацию в краевой столице, в прошлом году в рамках проекта «Комфортный край» был проведен ремонт 75 объектов в территориях. В 2026 году планируется отремонтировать 52 объекта.

В 2025 году стартовал нацпроект «Семья». По словам Платоновой, регион успешно выполнил задачи: привлечено 98,7 млн руб. на капитальный ремонт театра «Доминанта» в Губахе, Ныробского ДК и трех сельских библиотек в Соликамском округе. Также были созданы четыре модельные библиотеки, оснащены два музея и реализованы лучшие практики в библиотеках и домах культуры.

2026 год будет еще более насыщенным: объем финансирования увеличится до 362 млн рублей. Это позволит открыть семь модельных библиотек, отремонтировать три музея, оснастить восемь детских школ искусств музыкальными инструментами и специальной литературой, а Пермский театр оперы и балета сможет приобрести новое оборудование. Также будут созданы два детских культурно-просветительских центра, и расширится перечень объектов капитального ремонта, включая Чайковский музей и детскую театральную школу Краснокамска.

Особое внимание уделяется подготовке и поддержке кадров. В 2025 году впервые была реализована федеральная программа «Земский работник культуры». На конкурсной основе были выбраны 11 человек, которые переехали в небольшие населенные пункты Пермского края и начали работать в учреждениях культуры. Им была оказана поддержка в размере 1 млн руб. Среди новых сотрудников есть как опытные специалисты, так и молодые выпускники колледжей и институтов культуры. В 2026 году планируется привлечь еще 35 участников программы.

Алла Платонова также сообщила, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. В Пермском крае этот год будет посвящён Пермской промышленности. Регион отметит несколько юбилейных дат: 100 лет пермского балета, 90 лет Пермской краевой филармонии, а также присоединится к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России. Впервые пройдёт Ночь театров.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что перед культурной отраслью стоит задача подготовить и провести на высоком уровне мероприятия, посвященные этим значимым датам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.