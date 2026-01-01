В Прикамье осудят курьера, забиравшего деньги у пенсионеров Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против участника организованной преступной группы. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, участники группы искали пожилых людей, которые из-за возраста легко поддаются обману. Преступники вводили пенсионеров в заблуждение, сообщая, что их деньги будут перечислены на поддержку вооруженных сил Украины, и чтобы избежать изъятия безналичных средств, им нужно задекларировать наличные и передать их через курьера.

В мае 2025 года обвиняемый, выполняя роль курьера в группе, получил от одной из потерпевших более 0,5 млн руб. После этого его задержали сотрудники полиции, а деньги были изъяты и возвращены пострадавшей.

За такое преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Дело передано в Свердловский райсуд Перми для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры.





