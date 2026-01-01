Более половины жителей Перми намерены подрабатывать в 2026 году Средний ожидаемый доход на подработке составляет 35 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Опрос «Авито Подработки» и «Авито Реклама» показал, что 54% жителей Перми планируют искать подработку в 2026 году, из них 28% намерены делать это регулярно, а 26% — время от времени.

В масштабах всей страны интерес к подработкам варьируется в зависимости от возраста опрошенных. Среди респондентов 18-24 лет 67% хотят найти подработку в 2026 году. В возрастной группе 35-44 лет этот показатель составляет 61%, а среди тех, кто старше 65 лет, — 36%.

Самой популярной сферой для подработки среди жителей Перми в 2026 году стал маркетинг, реклама, PR и контент (16% опрошенных). Немного реже называли розничную торговлю и строительство с отделочными работами (по 14% каждый). Далее следуют доставка и курьерские услуги (13%), колл-центры и поддержка клиентов (12%). 11% опрошенных предпочитают административную помощь и услуги красоты и персонального ухода. 9% — склады и логистику. 8% — уход за детьми, пожилыми и животными. 6% выбрали бытовые услуги.

Главными преимуществами подработки россияне считают гибкий график (47%) и возможность работать в удобное время. Прозрачные условия оплаты и возможность увеличить дополнительный доход также важны для 30% опрошенных. Это говорит о том, что люди стремятся найти подработку, которая не нарушит их привычный ритм жизни.

В Перми 47% опрошенных ценят гибкий график и возможность работать в удобное время. 46% хотят увеличить дополнительный доход. 41% респондентов отметили прозрачность и гарантию оплаты. 27% хотят совмещать подработку с другой деятельностью или учебой. 22% опрошенных отметили, что быстро находят подработку.

Основным источником информации о подработке для 58% жителей Перми является сарафанное радио. 40% узнают о возможностях подработки через рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. 21% респондентов получают информацию из рекламы в поисковых системах, а еще 21% — из соцсетей.

Примерно 23% опрошенных в Перми, планирующих подрабатывать в 2026 году, рассчитывают получать до 20 тыс. руб./мес. Почти 58% ожидают доход от 20 001 до 50 тыс. руб./мес. 16% хотят зарабатывать свыше 50 тыс. руб./мес. Средний ожидаемый доход на подработке в 2026 году составляет 35 026 руб./мес.

Опрошенные планируют потратить деньги, полученные на подработке, на увеличение накоплений (39%), путешествия (29%), улучшение быта — ремонт квартиры, покупку бытовой техники и мебели (27%), одежду, обувь и косметику, фитнес-клубы (19%), гаджеты и подписки на стриминг-сервисы (18%), обучение и хобби (12%), развлечения (9%).

