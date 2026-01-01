В 2025 году Корпорация развития МСП Пермского края привлекла более 9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Корпорация развития МСП Пермского края подвела итоги 2025 года в области финансовой поддержки предпринимателей. Благодаря этому малый и средний бизнес региона получил кредиты и контракты на общую сумму свыше 9 млрд руб. Поручительства и независимые гарантии Корпорации помогли 213 компаниям и предпринимателям реализовать планы по развитию, модернизации, участию в госзакупках и выходу на новые рынки, что привело к созданию и сохранению более 5800 рабочих мест.

В 2025 году было выдано 267 поручительств по кредитам и 93 независимые гарантии для участия в закупках.

Генеральный директор АО «Корпорация развития МСП ПК» Мария Лукина отметила, что их главная цель — быть надежным партнером для предпринимателей, разделяя с ними риски и помогая преодолеть типичные препятствия для роста, такие как недостаток залога для кредита и необходимость отвлечения оборотных средств для исполнения госконтрактов. Поручительства и независимые гарантии повышают доверие банков и заказчиков, предоставляя бизнесу финансовую поддержку для развития и конкуренции.

Общая сумма обязательств, по которым Корпорация выступила поручителем в 2025 году, превысила 6,4 млрд рублей, а сумма выданных независимых гарантий составила 138 млн рублей. Средний размер поручительства был около 8,9 млн рублей, а независимой гарантии — 1,5 млн рублей. Это свидетельствует о поддержке как небольших местных проектов, так и масштабных инициатив.

Наиболее активно поддержкой пользовались предприятия в сферах обрабатывающих производств, сельского хозяйства, строительства, торговли и услуг. Поручительства позволили компаниям приобрести новое оборудование, пополнить оборотные средства и построить производственные помещения, а независимые гарантии — участвовать в крупных тендерах и исполнять контракты без изъятия денег из оборота.

Среди успешных проектов, реализованных при поддержке Корпорации в 2025 году:

— Строительство завода вибропрессованых изделий в Перми площадью 900 кв.м для круглогодичного производства тротуарной плитки, бордюров и других видов продукции, что позволило увеличить выпуск продукции на 100% (финансирование обеспечено поручительством);

— Поставка медицинских матрасов в Городскую клиническую больницу им. С.Н. Гринберга на сумму более 1,5 млн рублей с использованием независимой гарантии;

— Запуск новой линии для производства угля из отходов деревопереработки в Кудымкарском районе (поддержано поручительством);

— Модернизация животноводческого комплекса в Частинском районе.

В Корпорации сообщили, что работа по этому направлению будет продолжаться и в 2026 году. Они намерены расширять сотрудничество с банками, разрабатывать новые финансовые продукты и повышать осведомленность предпринимателей о доступных инструментах поддержки, оставаясь важным элементом системы развития малого и среднего бизнеса в Пермском крае.

