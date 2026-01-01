Пермская компания «СейфНет» вошла в реестр МТК Поделиться Твитнуть

Компания «СейфНет», занимающаяся разработкой решений в области информационной безопасности, получила федеральный статус малой технологической компании (МТК). Это признание свидетельствует о её высоком инновационном потенциале и значимом вкладе в развитие отечественных технологий защиты информации, сообщили в краевом правительстве.

«СейфНет» специализируется на создании современных средств информационной защиты. Компания входит в группу предприятий «ВР» и была основана в 2023 году с поддержкой Фонда содействия инновациям (ФСИ). В 2025 году проект «ВР» стал победителем конкурса «Старт-1», получив грант в 5 миллионов рублей для вывода продукта на рынок. Ранее компания также успешно участвовала в федеральном конкурсе «Студенческий стартап». Сегодня «СейфНет» является резидентом пермского технопарка «Морион Диджитал».

Руководитель компании Виктор Ракшин подчеркнул, что ключевым продуктом является кроссплатформенное программное обеспечение «Крипт.Клауд». Это решение обеспечивает безопасную синхронизацию данных между устройствами, их шифрование и защищённый доступ к сетевым хранилищам. Оно ориентировано как на бизнес, так и на частных пользователей, стремясь сделать средства информационной безопасности доступными и удобными.

Виктор Ракшин выразил благодарность Фонду содействия инновациям за постоянную поддержку и доверие. Он отметил, что региональная поддержка также сыграла важную роль. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина в Пермском крае введены налоговые льготы для МТК, что создаёт благоприятные условия для роста и развития компаний. Агентство инвестиционного развития Пермского края оказало содействие в подготовке заявки и консультационную помощь. Эта комплексная поддержка способствует быстрому развитию продукта и укреплению технологического суверенитета страны.

На сегодняшний день в реестре МТК числится 144 инновационных предприятия Пермского края. Эти компании работают в различных отраслях, включая промышленность, телекоммуникации, здравоохранение, добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство.

